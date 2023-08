Amint Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó századostól, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, a 62-es főúton kigyulladt kamion tartányában 35 ezer liter éghető anyag volt. A tűzoltásvezetőnek a beavatkozás irányítása mellett számolnia kellett a robbanás kockázatával, az oltást végző tűzoltók helyét is ennek figyelembevételével, ezt mérlegelve kellett meghatároznia. A tűzben az intenzív külső hőterhelés térfogat növekedést eredményezett a kamion tartályában, amelynek következtében a rekeszek belső nyomása megemelkedett, és a hatból négy rekesz kihasadt, a szabadba jutó benzin belobbant.

A lángokat több habsugárral, másfél órás megfeszített munkával fojtották el a tűzoltók, és a nyerges vontatót, valamint két üzemanyaggal töltött rekeszt megmentettek a tűztől. Az elsődleges felmérések alapján 2000 liter habképző anyagot és 60 köbméter vizet használtak fel a beavatkozás során. A rakomány kisebb része gázolaj, jelentős része benzin volt, amelyről tudni kell, hogy gőze a levegővel robbanásveszélyes elegyet alkothat, mely hő, szikra, sztatikus feltöltődés vagy láng hatására meggyulladhat.

(Ezért is tilos a benzint grillezésnél, fűtésnél égésgyorsítóként használni.) Miután a tűzoltók a kamionnál a lánggal égést megszüntették, a beavatkozók és a környezet biztonsága érdekében folyamatosan mérték a párolgó benzingőz koncentrációját is, hogy robbanás már semmiképpen se következhessen be.

A teljes cikket a Feol.hu oldalon találja.