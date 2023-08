Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy szeptember elsejétől reggelente rendőri jelenlétre lehet számítani az iskolák és a gyalogátkelőhelyek környékén, helyenként a polgárőrökkel kiegészülve. Segíteni fogják a közlekedőket az elsőbbségadás biztosításában, illetve kiemelt figyelmet fordítanak a gyerek biztonsági eszközök és a biztonsági öv használatára.

Emellett arra kérik a szülőket, hogy lehetőség szerint vegyék igénybe az iskolák körüli parkolókat, ne az úttesten álljanak meg. Ha mégis, akkor a gyerek a padka felé szálljon ki a járműből. Aki tömegközlekedési eszközzel jár, gondoljon arra, hogy átkelésnél ne a busz takarásából lépjen ki, várja meg amíg az elmegy, és úgy menjen át az úttesten. A már önállóan közlekedő gyerekek esetében érdemes ellenőrizni, hogy biztosan ismeri-e az utat.

Az alapvető közlekedési, például a kanyarodási és az elsőbbségadási szabályokat is fontos tisztázni vele, de azt is tudja, hogy a zebrán tolni kell a kerékpárt. Hamarosan egyre korábban lesz sötét, ezért a láthatóságra is gondolni kell a hazafelé vezető úton. Érdemes ezért különböző fényvisszaverő eszközöket beszerezni, akár gyalogosan, akár biciklivel közlekedik a család.