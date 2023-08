Az elmúlt hétvégén egymás után több bejelentés is érkezett a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy Szekszárdon a Tartsay Vilmos lakótelepen és a Szövetség utcában több autót feltörtek, volt amelyiknek a kilincsét is megrongálták. A rendőrök adatot gyűjtöttek és helyszíni szemlét tartottak. Rövid időn belül kiderült, hogy a környéken, akkor még ismeretlen tettes legalább öt kocsit nyitott ki vagy akart kinyitni. Kettőből sikerült is több értékes tárgyat, laptopot, e-rollert és drónt is elvinnie.