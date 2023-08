A cél az, mondta bevezetőjében dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, az igazgatóság vezetője, hogy áttekintve a tűzvédelem területén idén végrehajtott műveleteket, felhívják a lakosság figyelmét az előttünk álló időszak veszélyeire. Említette, hogy a nyár folyamán a vármegye szerencsés helyzetben volt, mert a viharkárok, az időjárási szélsőségek kisebb mértékben érintették, mint az ország más településeit, s így tudtak olyan adatelemző munkát végezni, amelyből következtetéseket tudnak levonni a megelőzéshez. Ennek alapján hívják fel a lakosságot a várható veszélyekre, és főleg azok megelőzésére.

Bán Attila tűzoltó ezredestűzoltósági főfelügyelője azzal kezdte, az első félévben a tavalyi 887-tel szemben idén 1301 esetben kellett beavatkozniuk. A növekedést a viharok okozták, de a 600 eset között nem volt olyan súlyos, amely magasabb szintű riasztási fokozatot igényelt volna. Emellett 362 tűzesethez vonultak a tűzoltók. Szerencsére eddig a lángok nem okozták a vármegyében egyszer sem emberek halálát, tavaly viszont hárman vesztették életüket tűz miatt. Szólt még a lakás és kéménytüzekről, amelyeknek száma az elmúlt évek során keveset változott. Főleg a kéménytüzek megelőzésére kellene jobban figyelni, mondta.

A lakók fele nem tett, és nem is tesz semmit azért, hogy rendben legyen lakásuk kéménye, folytatta a gondolatot Jakab Zoltán, a Tolna Vármegyei Kéményseprő Ipari Szervezet ellátási csoportjának vezetője. Ezért felhívta a figyelmet, hogy a katasztrófavédelem kemenysepres.hu oldalán, vagy Szekszárdon, a Mikes utca 16-22. szám alatt személyesen kérhetik az ingyenes kéményseprést vagy ellenőrzést. Arról is beszélt, sok még a régi építésű ház, ahol a kéményben annak vagy közelében van tűzveszélyt jelentő fagerenda. Elmondta azt is, hogy telente sok a kéménytűz, amelyet a helytelen fűtés, a nedves tüzelőanyag használata okoz.

Kosztolányi Péter tűzoltó alezredes a füst-, illetve a szénmonoxid-érzékelők fontosságára hívta fel a figyelmet, arról is beszélt, hogy jól záró ajtók, ablakok mellett az elszívó berendezések miatt is keletkezhet szénmonoxid, s hogy olyan fűtőberendezéseket kell beépíteni, amelyek az égéshez szükséges levegőt a lakáson kívülről kapják.

Köves Péter főhadnagy pedig megemlítette, amellett, hogy a hétfőtől csütörtök éjfélig kiadott hőségriasztás idején 11 és 17 óra között ne tartózkodjunk a napon, most és később is fordítsunk fokozott figyelmet szabadban a tűzgyújtásra. Grillezéskor legyen az oltáshoz megfelelő és elegendő anyag, eszköz, s távozás előtt mindig tökéletesen oltsuk el a tüzet.