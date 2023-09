A gyerekeknek dr. Szabó Ferenc rendőr őrnagy, bűnügyi osztályvezető mesélt a rendőrök munkájáról. A diákok a bűnmegelőzési előadóval az interneten rájuk veselkedő veszélyekről is beszélgettek. Emellett játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek a rendőrök mindennapjaival. Ezt követően felpróbálhatták a lövedékálló mellényeket és megnézhették a helyszínelők felszereléseit. A nap végén beülhettek a rendőrautóba is, és a rendőri munkát népszerűsítő imázsfilmet is láthatták.