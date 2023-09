A Készenléti Rendőrség pécsi bevetési egységének járőrei a Paksi Rendőrkapitányság illetékességi területén láttak el szolgálatot 2023. augusztus 31-én. Délután a Nagydorogi Rendőrőrs őrsparancsok-helyettesével mentek ki egy nagydorogi címre, mert olyan információ jutott a birtokukba, miszerint egy körözött ott tartózkodhat.

A házhoz érve igazoltatták az ott lévőket, köztük egy 43 éves szekszárdi nőt. A rendszerben lefuttatott ellenőrzése során kiderült, hogy ellene összesen 14 körözés van érvényben: öt elfogatóparancs, öt elzárás miatti körözés, míg négy tartózkodási hely megállapítás.

A Szekszárdi Törvényszék garázdaság és becsületsértés miatt kereste, a Kaposvári Járásbíróság zaklatás miatt, ahogy a Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári Regionális Ügyészség is, míg a Szekszárdi Járásbíróság lopás miatt adott ki ellene elfogatóparancsot.

A fentieken túl büntetőeljárás folyik vele szemben további négy ügyben is, amiben tartózkodási helyének megállapítását kérte a körözést elrendelő szerv. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság garázdasággal, míg a Szekszárdi Rendőrkapitányság zaklatással, kiskorú veszélyeztetésével és lopással gyanúsítja.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság öt esetben azért adott ki ellene elfogatóparancsot, mert be nem fizetett pénzbírságokat elzárásokra változtatott. Az asszony nem fizetett be összesen 260 ezer forint pénzbírságot. Emiatt most 52 nap elzárás vár rá.

A nő ugyan ellenállást nem tanúsított, de a KR-es járőröket meglátva nagyon megszeppent, nem gondolta, hogy rátalálnak. Mintegy tíz hónapja bujkált a hatóságok elől. A rendőrök a Paksi Rendőrkapitányságra állították elő, ahonnan a Tolna Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították át, hogy megkezdje büntetése letöltését.