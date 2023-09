Egy külföldön élő helyi lakos kereste meg a Szekszárdi Szüreti fesztivál első éjszakáján a rendőröket, mert két, számára ismeretlen férfi arra kényszerítette, hogy egy ATM-ből pénzt vegyen le, és azt adja át nekik – írja közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint írják, az ismeretlenek „kérésüknek” erőszakkal adtak nyomatékot.

A sértett a fenyegetéseknek és az erőszaknak végül engedett, és körülbelül 500 eurónyi készpénzt adott át a két rablónak. A szekszárdi rendőrök a bejelentést követően azonnal adatgyűjtésbe és az elkövetők felkutatásába kezdtek. Néhány órán belül azonosították mindkettőjüket, és már kattant is a bilincs a 15 éves szekszárdi fiú és apja kezén.

Egyikük sem volt ismeretlen a nyomozók előtt. A 41 éves szekszárdi S. János ellen több, mint két tucat lopás miatt van folyamatban büntetőeljárás az ország több pontján is. A férfi számos bűncselekményt követett el Budapesten, Dunaújvárosban és Szekszárdon is az elmúlt időszakban. Őt még aznap rablás bűntett elkövetésével gyanúsították meg a szekszárdi zsaruk, majd őrizetbe vették. Az ügyészség indítványára a bíróság a napokban letartóztatta a többszörösen büntetett előéletű férfit, aki nem régiben szabadult egy hosszabb büntetés után a börtönből.

15 éves fia édesapjával együtt tervelhette ki a rablást. Fiatal kora ellenére ő sem ismeretlen már a szekszárdi nyomozók előtt. Ellene is több lopás miatt nyomoznak a helyi erők. A fiút is gyanúsítottként hallgatták ki a szekszárdi nyomozók, és a bíróság a napokban őt is letartóztatta, melyet javító-nevelő intézetben kell töltenie.

Az apa-fia páros ellen a mostani rablással együtt közel három tucatnyi bűncselekmény miatt folytatják a nyomozást a szekszárdi rendőrök.