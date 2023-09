Embertársainkért, Szekszárd kitüntető címmel ismerte el a vármegyeszékhely önkormányzata Badacsonyi Lászlót, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület alapítóját, elnökét. A díjat a Város napi ünnepségen vehette át, de mint hangsúlyozta, az elismerés nem csupán az övé, hanem az egyesület minden egyes tagjáé.

A kezdetekről elmondta, hogy a kilencvenes évek végétől más civil szervezeteknél már részt vett hasonló feladatokban, és a 2000-es évek elején volt szerencséje együtt dolgozni Lehoczki Lászlóval, a legendás Mancs gazdájával, akit példaképének, mentorának tekint. Így fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy Szekszárdon is jó lenne életre hívni egy kutatással, mentéssel foglalkozó egyesületet, amely 2017 tavaszán meg is történt. Badacsonyi László néhány ismerősét bevonva, illetve a közösségi média segítségével keresett tagokat. Huszonnégy fővel alakult meg a szervezet, amelynek jelenleg 13 tagja van. Az elnök úgy látja, ezt az önként vállalt feladatot csak az tudja csinálni, aki belső indíttatásból akar másoknak segíteni.

Munkájukat kutyák is segítik, akiket az egyesület tagjai maguk képeznek ki, és az állatok vizsgája megfelel a nemzetközi követelményeknek. Egy négylábút már nyugdíjaztak, de szükség esetén további három kutya tud részt venni eltűnt személy keresésében. Az állatok – ahogy Badacsonyi László fogalmazott – családi kötelékben laknak, vagyis azontúl, hogy munkakutyák, szeretett családtagok is.

Az egyesület felszereltsége folyamatosan fejlődött a megalakulás óta. Rendelkeznek többek között vízben eltűnt személy keresésében alkalmazható eszközökkel, drónnal és kötéltechnikával is, illetve a viharkárok elhárításánál szükséges felszereléssel. Az anyagi feltételek megteremtéséhez vállalkozók nyújtanak segítséget, valamint az adó 1 százalékok felajánlásával civilek is támogatást nyújtanak. Pályázatokon is indul az egyesület, és a katasztrófavédelem kiírásain eddig rendre bővíteni tudták az eszközparkjukat.

Az újonnan jelentkezőknek nem kell előzetes képesítéssel rendelkezniük, a próbaidő letelte után az egyesületnél gondoskodnak a beiskolázásukról. A 40 órás tűzoltó alaptanfolyam elvégzésére minden tagnak szüksége van, emellett pedig a különböző szakfeladatok ellátásához kellő tudást is megszerezhetik.

A megalakulás óta több mint 140 segítségkérés érkezett az egyesülethez. Nemcsak eltűnt személy ügyében, hanem természeti csapások miatt is. Ilyenkor a rendőrség vagy a katasztrófavédelem ügyeletéről kapnak megkeresést, és riadóláncban értesítik a tagokat. Jellemzően fél órán belül indulásra kész a csapat. Felszerelésük és autójuk állomáshelye a szekszárdi tűzoltóság.