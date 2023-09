Baleseti szempontból vármegyénk a legbiztonságosabbak közé tartozik. Az elmúlt év első nyolc hónapjában 196 sérüléssel végződő közúzi baleset történt, ez év augusztus végéig pedig csaknem 15 százalékkal kevesebb. A nyár azonban sok áldozatot szedett. Az M9-es úton júliusban vesztette életét egy nő, másnap pedig Várdomb közelében nem élte túl a balesetet egy férfi. Augusztusban a 6-os számú főúton két baleset is tragédiával végződött, mindkettőben ketten hunytak el, korábban Kakasd közelében, szintén a 6-os úton többen súlyosan sérültek, miután két autó összeütközött. Később az egyik sérült a kórházba szállítást követően elhunyt.

Nemrégiben a közúti balesetben elhunytakra emlékeztek. A Bartal-szobor megkoszorúzása alkalmával dr. Biró Attila rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese is elmondta, hogy 2023 első hét hónapjában Tolna vármegyében történt a legkevesebb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset, ám halálos kimenetelű már most több volt, mint az előző év azonos időszakában. Ám már egyetlen áldozat is tragédia, ezért a rendőrség prioritásként kezeli a megelőzést. Kiemelt feladat az ittas járművezetők és a gyorshajtók kiszűrése, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése, ösztönzése.

Megkeresésünkre Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy idén eddig tizennégy halálos balesetben tizenhatan veszítették életüket, ötvenhatan súlyosan, százhatvanöten könnyebben sérültek meg. A legtöbb, tragédiával végződő baleset a 6-os számú főúton történt. Sok balesetet ittas sofőrök okoztak, szám szerint tizenkilencet, ami a sérüléses balesetek csaknem 11,5 százaléka.

Ez magasabb, mint az országos átlag, ami jóval 10 százalék alatt van. A legtöbb baleset azonban gyorshajtás miatt következett be, ez az esetek 28 százaléka. Második és harmadik helyen a kanyarodás és az elsőbbségadási szabályok figyelmen kívül hagyása áll. A nagy számok törvénye alapján a legtöbb balesetet személygépkocsik vezetői okozták. Legnagyobb részük a délutáni és a délelőtti órákban következett be.

Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a tűzoltói beavatkozást igénylő balesetek kapcsán elmondta, hogy idén eddig 169 esetben vonultak a kollégái közúti balesethez, míg az előző év azonos időszakában 154 esetben. Azokban százkilencen sérültek és heten hunytak el. Arról is beszélt, hogy a tartós hőség megviseli az emberi szervezetet, csökken a koncentráció, nő a reakcióidő.

A megváltozott időjárási feltételek – erős széllökések, hirtelen lezúduló csapadék –, illetve a rossz látási viszonyok is kockázatot jelenthetnek a közlekedés során. De vadveszéllyel is számolni kell. Emellett a tanévkezdés miatt is nőtt a forgalom az utakon. Köves Péter kiemelte, hogy mindig az útviszonyoknak megfelelő műszaki állapotban lévő gépjárművel szabad közlekedni, és a megválasztott sebesség minden esetben legyen összhangban a közlekedést befolyásoló tényezőkkel.