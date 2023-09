A tényállás szerint a vádlott és az egyik sértett élettársak voltak, kapcsolatuk azonban nem volt harmonikus. A kapcsolatuk alatt a nő viszonyt folytatott egy másik férfival, amiről a vádlottnak is tudomása volt. A nő egy idő után elköltözött a vádlottól, de továbbra is tartotta a kapcsolatot mindkét férfival. A vádlott többször is kísérletet tett a kapcsolat helyreállítására, mert nem tudott beletörődni, hogy a nő nem kívánja folytatni a viszonyt – tájékoztatott kedden közleményben a Pécsi Ítélőtábla.

Mint azt részletezték, a férfi 2021. július 15-én elment a sértetthez, de meglátta a másik férfi ház előtt álló kocsiját, így hazament. Otthon italozni kezdett, közben Viber üzeneteket küldözgetett a nőnek, aki azonban nem válaszolt. A vádlott elhatározta, hogy számonkéri a sértettet, és hajnali egy óra után egy mintegy 21 cm pengehosszú konyhakéssel visszament hozzá. Ekkorra már a nő és a barátja elaludtak.

A vádlott a ház ajtaját berúgva, a késsel a kezében berohant a hálószobába, felkapcsolta a villanyt, azt kiabálva, hogy megöllek rátámadt az ágyból éppen felkelni szándékozó férfira és több helyen – a fején, vállán, felsőtestén, karján, nyakán – megszúrta.

A nyakat ért szúrás során a kés pengéje eltörött és egy 25 milliméteres darabja a férfi nyakában maradt. Mindhárman dulakodni kezdtek, mely során több kisebb szúrás érte a sértett férfit, a nőt pedig megütötte a vádlott.

A zajra a nő gyermekei felébredtek és anyjukkal együtt kimenekültek a házból. A vádlott utánuk ment, a letört pengéjű késsel a kezében azzal fenyegette a nőt, hogy megöli. Az asszony a szomszédos házba futott, de a vádlott oda is ordítva követte, a haját cibálta. A nőnek sikerült a kést kiütni a férfi kezéből, mire ő egy húsklopfolót vett ki a fiókból.

Ezalatt azonban az asszony kimenekült a házból és a vérző párjával, illetve a gyermekeivel kocsiba ült. A vádlott az autó hátsó ülésére is beugrott és tovább bántalmazta a sértetteket egészen addig, amíg a nő párja ki nem rángatta őt az autóból. Ekkor végül együttes erővel lefogták és hívták a segélyhívót.

A nő zúzódásos és felületi sérüléseket, míg a férfi – akit összesen tizenhárom alkalommal szúrt meg a vádlott – súlyos, közvetlen életveszélyt okozó sérüléseket szenvedett. A nyaki sérülés az orvosszakértő szerint olyan súlyos volt, hogy csak a véletlenen múlt, hogy nem okozott halálos sebet.

Az elsőfokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottat több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 17 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A fellebbezések folytán eljárt Pécsi Ítélőtábla a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést 14 évre enyhítette, egyebekben a törvényszék ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.