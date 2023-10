100 ÉVE egy miniszter ejtette ámulatba az egyszerű népet vármegyénkben – írta meg az esetet a Tolnamegyei Ujság 1923. november 3-i száma. „Nagy Emil igazságügyminiszter titkárával Szekszárdról vasárnap reggel Uzdra utazott, ahol dr. Pesthy Pálnak, a nemzetgyűlés alelnökének volt a vendége. A miniszter a szép őszi meleg időt kihasználta és október 28-án a Sióba megfürdött. Az uzdi öreg cselédek bámulva nézték a fürdőző minisztert és nem győztek csodálkozni a miniszter edzettségén.”

100 ÉVE egy hitvesgyilkosság történetét közölte a Tolnamegyei Ujság 1923. november 3-i száma. „Csibe-Horváth Antal gazdag gyulaji polgár évek óta családi perpatvarban élt a feleségével. Október 22-én ismét összevesztek valami felett és ekkor a férj egy korsót ragadott és azzal úgy agyba-főbe verte az asszonyt, hogy a bal képét, halántékát és homlokát teljesen összezúzta. A szerencsétlen asszony – egyébként 3 felnőtt gyermek anyja – néhány órai haláltusa után meghalt. A hitvesgyilkost a csendőrség őrizetbe vette és beszállította a szekszárdi fogházba, ahol vizsgálati fogságba helyezték. A közel 4 éves családi perpatvarnak állítólag az volt az oka, hogy az asszony az ő öröklött vagyonát külön kezelte, amit a férj nem akart megengedni. A végzetes alkalommal a férj az ő kukoricagóréja körül találta a feleségét és azt gondolta, hogy az asszony a férjnek szintén külön kezelt kukoricájához akar hozzányúlni. Ebből keletkezett azután a szörnyű végű összetűzés.”

100 ÉVE zárva tartott a szekszárdi gőzfürdő és ez rengeteg panaszt váltott ki. A Tolnamegyei Ujság 1923. november 3-i száma saját közbenjárásáról tudósította az olvasókat. „Felkerestük a tulajdonost, hogy megtudjuk tőle, miért szünetel Szekszárdnak ez a fontos közegészségügyi intézménye. Nagyon tartózkodóan és bizalmatlanul fogadott bennünket az öreg Schwartz bácsi, aki először nem is akart válaszolni a kérdéseinkre, mert – mint mondd – megint ki akarjuk őt figurázni a lapban, pedig ő arra nem szolgált reá. Csak mikor megnyugtattuk, hogy egész komoly az érdeklődésünk, akkor mondta a következőket: »A szén és a fürdő üzemben tartásához szükséges sok egyéb anyag olyan drága, hogy okvetlenül nagyon ráfizetnék, ha a gőz- és kádfürdőt ezen a télen is nyitva tartanám. Ha azonban lenne 40 olyan jelentkező, aki 10 egymásután következő héten való fürdésre kötelezné magát és a fürdésnek az árát előre lefizetné, akkor tudnék szenet és egyebet vásárolni, úgy, hogy 10 héten keresztül tudnék a közönségnek fürdőt adni. Emellett a szűk garason élő köztisztviselőknek kedvezményt is adnák.« Ezt mondta Schwartz bácsi. Most azután azok beszéljenek, akik fürdeni akarnak.”