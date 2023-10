Szekszárdon 1873-ban, az országban ötödikként alakult meg a Szegzárdi Önkéntes Tornász és Tűzoltó Egylet, melynek első parancsnoka mintegy negyven éven át dr. Boda Vilmos volt, akiről az 1953-ban épült szekszárdi laktanya később a nevét is kapta. Öt évvel ezelőtt a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a Szekszárdi Önkéntes Tűzoltó, Hagyományőrző és Sport Egyesület kezdeményezésére emléktáblát avatott a néhai parancsnok végső nyughelyén, valamint a tűzoltó emlékhely is Boda Vilmos nevét viseli.

Fotó: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csöglei Pista bácsinak élete volt a tűzoltóság. Számos publikációja jelent meg, kutatta a tűzoltóságok történetét. Megírta a paksi, a tamási, a dunaföldvári, a dombóvári, a faddi, a tolnai, a zombai önkéntes tűzoltó egyesületek, az Atomerőmű Tűzoltóság, a Tolna Vármegyei Tűzoltószövetség 100 éves történetét, de megjelentek életrajzi művei is. Nevéhez kötődik a Bonyhádi Tűzoltó Múzeum létrehozása, de részt vett a Magyar Tűzoltó Szövetség újjáalakításában is. Volt városi parancsnok Szekszárdon, valamint 1965-től 1986. augusztus 30-án történt nyugdíjba vonulásáig a megyei parancsnok-helyettesi beosztást töltötte be. Pista bácsitól 2016 júniusában vettünk végső búcsút.