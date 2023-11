– Nekem telefonon szólt a fiam, Szekszárdon dolgozik, hogy jöjjek. Indultam, most itt vagyok. Meg akartak este köszönteni, meg a hétvégén is ünnepeltünk volna. Unokánknak is most volt a születésnapja, nyolcadikán, jött volna hozzánk. Egyszerre tartjuk minden évben a két születésnapot. Az ő kérésük volt, hogy most hétvégén is együtt ünnepeljünk – mondta.

A baleset másik sérültje Mali Ferenc nyugdíjas. Elmondása szerint az autóúton haladva kocsijában azt észlelte, hogy forr a hűtővize. Indexelt, lehúzódott az út szélére, autójával megállt, majd amikor ki akarta nyitnia a kocsi ajtaját, belécsapódott hátulról egy másik autó. Az autó ülése a becsapódástól kitört. A járműben egyedül utazott, könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A becsapódó autós nem kívánt a történtekről nyilatkozni.