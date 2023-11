A Szekszárdi Rendőrkapitányságon tett feljelentést a múlt héten egy alsónánai 19 éves fiú, aki az iskolából hazafelé menet a buszon felejtette pénztárcáját, amelyben benne voltak személyes iratai és a bankkártyája is. Néhány órával később több üzenetet is kapott, melyben a bankja arról értesítette, hogy több helyen is vásároltak a bankkártyájával.

A szekszárdi nyomozók rövid időn belül visszakövették a szálakat, és azonosították azt, aki a talált bankkártyával vásárolt. A 22 éves zombai férfit a rendőrök elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki csalás bűntett és lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A tolvaj elismerte, hogy a megtalált pénztárcában levő bankkártyával vásárolt. Azt ígérte, hogy kártalanítja a sértettet.