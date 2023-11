A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt napokban egy asszony tett feljelentést, akit az egyik pénzintézet nevében hívott fel egy férfi azzal, hogy a számlájáról egy nagyobb összeget akartak leemelni. Kérte, amennyiben nem a számlatulajdonos tudtával történt a tranzakció, akkor egy általa ajánlott alkalmazás telepítésével védjék a számlát. Az alkalmazás telepítését követően közel 2 millió forintot utalt el az ismeretlen a sértett számlájáról.

Egy másik nőt 4 700 000 forinttal károsítottak meg ismeretlenek. Egy eladásra meghirdetett bakancsra jelentkezett vásárlóként egy nő. A szállítást illetően az eladó a postacsomagot javasolta, de a vevő ragaszkodott egy másik csomagszállítóhoz. Egy linket küldött e-mailben, ami egy kamu oldalra terelte az eladót. A banki adatait kiadva csak arról értesült, hogy a folyószámlájáról eltűnt a pénze.

Másokat internetes vásárlás során csaptak be ismeretlen hirdetők. Az egyik tévedésbe ejtett feljelentő műszaki cikket rendelt egy weboldalról, de nem a kért termék érkezett meg, csak egy silány minőségű utánzat. Olyan is akadt, aki az internetes piactéren megrendelt áruért a telefonon kialkudott előleget és postaköltséget is előre elutalta, de cserébe semmit nem kapott és az eladó is elérhetetlenné vált.

A témával kapcsolatban Komlósiné Kiss Anettet, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét kérdeztük. A podcast beszélgetés itt hallgatható meg.