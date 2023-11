A SONLINE szerkesztőségét egy aggódó szülő értesítette az esetről. Információik szerint egy gyerek elcsenhetett egy éles lőszert, amit egy szülő vitt be az engedéllyel tartott vadászlőfegyverével együtt az intézménybe. Azt tölthette be és így süthette el a puskát. Azóta az iskola igazgatója lemondott posztjáról és a vadászkamara is elhatárolódott az esettől.

Kemenszky Péter már harminc éve a vadászat pozitív megítélésén dolgozik, ezért is véli úgy, ami a földvári iskolában történt nagyon komoly dolog és súlyos mulasztás. – Nem szeretnék pálcát törni senki felett, de ha egyszerre van lőszer és fegyver azt vadászterületnek nevezzük, máshol ennek nincs helye, mondta Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezetének titkára kérdésünkre.

2019. óta fut a kamara Ismerd meg a vadászokat ifjúsági programja, amelynek nyitórendezvénye éppen itt volt Kaposváron, s most már országossá nőtte ki magát a mozgalom. Ennek az a célja, hogy megismertessék a fiatalokkal a vadászati tevékenységet. Ezért fontos leszögezni, hogy fegyvert használni, csak felelősen lehet.

– Kiadtuk az Ismerd meg a vadászokat című kiadványunkat a program indulásakor, amelyben meghatároztuk az ars poeticánkat. Talán már a második oldalán olvasható: iskolába lőfegyvert bevinni nem szabad és nem is kell. Ráadásul azt is gondolom, hogy ezt a témát nem szabad beletolni a gyerekek és a szülők arcába, mert nem biztos, hogy mindenki nyitott erre – tette hozzá az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezetének titkára.

A kamara elhatárolódott az esettől, amely mostanra bejárta az országos sajtót is. Sőt időközben olyan címekkel jelentek meg híradások az incidensről, hogy "lövöldözés történt" vagy "valakit majdnem eltaláltak". Kemenszky Péter szerint hosszútávon nem tesz jót a vadászat és a vadásztársadalom megítélésének egy ilyen eset, de ha a hírekben összemossák a közel-keleti eseményekkel az csak tovább ront ezen.