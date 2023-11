Szombaton a késő esti órákban ellenőriztek a szekszárdi járőrök egy autóst a városban. A rafinált sofőr azt mondta a rendőröknek, hogy nincsenek nála az iratai, de az adatait bediktálja. A férfi ekkor egy általa ismert szekszárdi lakos személyes adatait mondta be az egyenruhásoknak. Gyorsan kiderült a turpisság, hisz az rendőrök előtt álló férfi kicsit sem hasonlított arra, akinek az adatait bediktálta.

Az is hamar világossá vált, hogy miért tette ezt a sofőr. Az egyenruhások ugyanis megszondáztatták, ami pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre előállították. Végül elmondta, hogy ki is ő valójában. Az adatok visszaellenőrzésekor kiderült, hogy a 30 éves férfit a bíróság a közelmúltban eltiltotta a járművezetéstől is.

A sofőr több rendőrségi eljárásra is számíthat. Többek között büntetőeljárás indul ellene ittas járművezetés és eltiltás hatálya alatti vezetés miatt. Amiatt is eljárnak majd vele szemben, hogy más adataival akarta igazolni magát a rendőrök előtt.