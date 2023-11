A rendőrség arra figyelmezteti a lakosságot, hogy a hiszékenység vagy csak figyelmetlenség áldozatául esve akár milliós nagyságrendű kárt is okozhatnak az elkövetők, hangsúlyozta Zádori László. Jó hírt is közölt: a rendőrség sikeresen kézre kerítette azt a kerékpártolvajt, aki több biciklit is meglovasított az utóbbi időben.

A hatóságok fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésbiztonságra is, különösen az ittas vezetők kiszűrésére, a biztonsági eszközök használatának ösztönzésére és a gyorshajtás megfékezésére. Előrelépés tapasztalható ez utóbbi téren is. Míg tavaly egy-egy ellenőrzési alkalommal 10 körüli gyorshajtót is észleltek a rend őrei, addig ez a szám mára az idei évben 2-3 esetre csökkent.

A városatyák a rendőrségi beszámoló során kérdéseket tehettek fel az őrsparancsnoknak, így az illegális hulladékelhelyezés is szóba került, számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál. A városvezetés már döntött arról, hogy kamerás rendszerrel figyelik majd a kültéri utakat is.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri: ha valaki törvénytelenséget észlel, esetleg szeméttel megrakott teherautót lát a külterületi utakon, jelentse azt a hatóságoknak.