130 ÉVE több járvány is lecsapott a vármegyére – erről adott hírt a Tolnamegyei Közlöny 1893. december 17-i száma. A difteritisz, azaz a torogyík, „ez a gyermekirtó betegség Szegzárdon az elmúlt héten ismét nagyobb mértékben lépett fel. A felnőttek között pedig az influenza kezd terjedni. Mőcsény községben oly nagy mértékben pusztít a difteritisz, hogy az iskolát is be kellett hatóságilag zárni.”

130 ÉVE a feltámadt halott történetét adta közre a Tolnamegyei Közlöny 1893. december 24-i száma. „Furcsa eset történt a napokban Pilisen (Sárpilisen - a szerk.). Knapp Péter barátjai szemeláttára egyszerre összeesett és elterült a szobában, mintha az élet kiköltözött volna belőle. A jó barátok el is mentek nyomban jelentést tenni a szomorú esetről, de mennyire megijedtek, majdnem sóbálvánnyá váltak, mikor hazajőve látták, hogy a holtnak vélt Knapp uram feltámadt.”

130 ÉVE felrobbant egy mozdony a bátaszéki vasúti állomáson – számolt be a tragikus következményekkel járó balesetről a Tolnamegyei Közlöny 1893. december 24-i száma. „F. hó 18-án, a délelőtti órákban egy vonat a' báttaszéki vasúti állomásba akart menni, hanem a báttaszéki állomás távjelzőnél a mozdony tűzhelye explódált (felrobbant - a szerk.) és Stremánt József mozdonyvezetőt és fűtőjét ledobta a gépről, kik még azon nap délutánján kínos szenvedés után mind a ketten meghaltak. Az oka pedig nem más, mint maga a mozdonyvezető, mert nem nézett utána, hogy van-e elegendő viz a mozdony kazánjában.”