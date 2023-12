Az elmúlt napokban több alkalommal is szerveztek fokozott ellenőrzést a vármegye útjain. A hétvégén hét olyan járművezetővel is intézkedtek a rend őrei, akik ittasan ültek a volán mögé. Egyikük, egy 41 éves Tamásiban élő férfi nem elégedett meg azzal, hogy részegen vezetett. A saját helyzetét nehezítette, hogy vezetői engedélye sincsen, mert kétszeresen is eltiltották a vezetéstől. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kis idő különbséggel kétszeres is eltiltotta attól, hogy jármű volánja mögé üljön, és a jogosítványát is bevonta.

A közlekedésrendészeti rendőrök 2023. december 18-án néhány órára szintén nagy létszámban vonultak a vármegye útjaira. A céljuk a közlekedésbiztonsági helyzet tovább javítása volt. A nap folyamán alapvetően a passzív biztonsági eszközök használatával kapcsolatos jogsértések kiszűrésére koncentráltak, ugyanis a mai napig számos olyan súlyos sérüléssel járó és tragédiával végződő baleset történt a vármegye útjain, amelyek kimenetele megelőzhető lett volna, ha az érintettek használták volna a biztonsági övüket.

A néhány órás fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés során 78 olyan sofőrrel és utassal szemben intézkedtek a rendőrök, akik nem használták a biztonsági övüket. Az egyenruhások 12 helyszíni bírságot is kiszabtak és két sofőrt jelentettek fel egyéb közlekedési szabálysértés elkövetése miatt. Volt egy olyan járművezető is, aki ittasan ült volán mögé, neki a jogosítványa bánta a meggondolatlan cselekedetét. Emellett vele szemben büntetőeljárást is indítottak a rendőrök ittas járművezetés elkövetése miatt.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az ittas vezetés és a biztonsági öv használatának elmulasztása mekkora kockázatot hordoz magában. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy az egyéni felelősségvállalás jegyében tartsák be a szabályokat, hiszen csak akkor érhet haza mindenki. Ez közös érdekünk,

… hogy mindenki hazaérjen!