Megjutalmazták az ittas gyorshajtót

Az ünnepek alatt is voltak gyorshajtók. Sajnos olyan is akadt, aki ezen felül még ittas is volt – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ittasan? Gyorsan? Nem éri meg! Forrás: police.hu

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának járőrei ellenőrizték a sebességet december 25-én a vármegye útjain. Az egyenruhások a 6-os főúton, menet közben készítettek videót egy svájci hatósági jelzésű autóról, amelynek a sebessége a megengedett 90 km/h helyett 163 km/h volt. A sofőrt igazoltatták és kiderült, hogy nem csak gyorsan hajtott, de alkoholt is fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. „Jutalma” a gyorshajtásért 117 000 forint közigazgatási bírság és 6 büntetőpont, míg az ittas vezetésért 130 ezer forint közigazgatási bírság és 8 büntetőpont lett.

