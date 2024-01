Mint arról korábban beszámoltunk, halálos kimenetelű közlekedési baleset történt január 1-jén délután fél egy körül a 65-ös számú főút 17-es kilométerszelvényében, Kéty térségében. A baleset során két személyautó ütközött frontálisan.

Fotó: Mártonfai Dénes

A balesetet okozó sofőr egy bal kanyar után járművével áttért a szemközti sávba, ahol egy szabályosan közlekedő autónak ütközött – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint azt a részletekről tudatták, a balesetben a vétlen autó vezetője a helyszínen életét vesztette, utasa súlyosan megsérült. A balesetet okozó sofőrt súlyos, életveszélyes sérüléssel szállították kórházba.

A helyszínelés és műszaki mentés idejére a főút forgalmát elterelték, kerülni a Tevel-Kisdorog-Zomba útvonalon lehetett. A forgalom 16 óra 11 perctől ismét zavartalanul halad.

Mint azt megírtuk, a két járműbe összesen három ember szorult be, őket a szekszárdi hivatásos, a kétyi és a zombai önkéntes tűzoltók szabadították ki a roncsokból, majd átadták a mentőknek. A műszaki mentéshez a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult, és mentőhelikopter is érkezett.

Ezzel két tragédiával indult az év Tolna vármegyében. Mint azt megírtuk, egy ember életét vesztette, miután éjjel tűz ütött ki egy házban Pálfán.