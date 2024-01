A házban egy házaspár élt, gyermekeik már felnőttek, kirepültek, így most egyikükhöz költöznek. Az önkormányzat azonnali segítségként egymillió forintos szociális segélyt biztosított számukra, és minden továbbiban mellettük áll. A házat még pénteken befóliázták, védve a falakat a további károktól. A polgármester a lakosság részéről is összefogást tapasztalt, nemcsak a családtagok, a szomszédok is segítettek, amiben csak tudtak. A jövő héten pedig évindító rendezvény lesz a Faluházban, ami ugyan ingyenes, de elhelyeznek egy urnát, hogy aki adakozni szeretne, megtehesse, ezzel is támogatva a családot.

A kazánházból indulhatott a tűz

Heberling Tibor a károsultakról elmondta, hogy nagyon pedáns, a környezetükre igényes emberek. Ezt jelzi az is, hogy miután a tűzoltók elhagyták a helyszínt, azonnal hozzáfogtak a rendrakáshoz, a károk felszámolásához. A faluvezető úgy tudja, a kazánházból indult a tűz kora reggel. Járókelők lettek figyelmesek a gomolygó füstre, ők értesítették a családfőt.