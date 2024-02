A hétvégén a késő esti órákban ellenőriztek a 6-os főúton egy kocsit a Tolnai Rendőrőrs egyenruhásai. Hárman utaztak benne, a 35 éves vámospércsi sofőrön kívül két nő is helyet foglalt a járműben – derült ki a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A járművezető nem tartotta magánál az iratait. Amikor kérték, hogy igazolja magát, akkor a testvére adatait diktálta be, de nem számított rá, hogy az egyenruhások a nyilvántartásokból látják, hogy az ellenőrzött és az igazolványon szereplő férfi nem ugyanaz. Mikor ezt jelezték neki, akkor először tagadott, de végül beismerte, hogy ki is ő valójában.

Itt kezdődtek igazán a bonyodalmak a számára. Kiderült ugyanis, hogy a 35 éves férfit a bíróság körözi. Emellett nincs jogosítványa, és soha nem is volt neki, ennek ellenére ült a volán mögé. Tetézte a bajt, hogy a sofőr furcsán viselkedett, de a szonda nem színeződött el, mikor megfújatták. A férfi elismerte az egyenruhásoknak, hogy a vezetés megkezdése előtt ő és utasai együtt fogyasztottak kábítószert.

A járőrök ekkor átvizsgálták az autót és az utasok ruházatát is. A sofőr táskájában többféle droggyanús anyagot, zöld növényi törmeléket és tasakban fehér port is találtak. Az egyik utas ruhájából szintén került elő kábítószergyanús, fehér por. A rendőrök mindhármukat előállították mintavételre, mely drogra mindegyiküknél pozitív jelzést mutatott. Így kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt indítottak eljárást a szekszárdi rendőrök.

A sofőr feltehetően bódult állapotban ült a volán mögé, így ellene emiatt is büntetőeljárás indul. Feljelentették továbbá engedély nélküli vezetés miatt is. Végül az egyenruhások őrizetbe vették a 35 éves férfit, és a körözését kiadó bíróság elé állítják. Egyik utasának, aki az autó tulajdonosa volt, többek között járművezetés tiltott átengedése miatt is felelnie kell.