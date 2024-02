– A Bonyhádi ÖTE számára nyújtott támogatás növekményét két program finanszírozása is indokolttá teszi: egyrészt május 4-én ünnepeljük az ÖTE fennállásának 150 éves jubileumát Bonyhádon a vármegyei Flórián napi rendezvény részeként. Másrészt a május végi Lánglovagok és Katonai Hagyományőrzők Találkozója is kiemelkedő eseménnyé nőtte ki magát az elmúlt években, idén is igyekszünk segíteni a szervezési munkát – összegezte Filóné Ferencz Ibolya.

Miklós Roland (balra), Filóné Ferencz Ibolya és dr. Balázs Gábor a szerződés aláírásakor. A szerző fotója.

Bonyhád polgármestere köszönetet mondott az önkénteseknek példaértékű szerepvállalásukért, majd átnyújtotta Miklós Roland elnöknek a támogatási szerződést. A Bonyhád ÖTE vezetője hálás volt az önkormányzatnak, megköszönte az anyagi támogatást és az ezen felüli segítséget, amelyet a város vezetése a május 4-ei jubileumi rendezvényhez is biztosít.

Szintén a köszönet hangján szólt a városvezetés felé dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató, aki kollégájával, dr. Ackermann Zsuzsanna tűzoltó alezredessel, hivatalvezetővel február 22-én Bonyhádon járt a program előkészületeiről egyeztetni.