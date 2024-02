Óvodások jártak nemrégiben a Szekszárdi Rendőrkapitányságon. A szekszárdi Kadarka utcai óvoda nagycsoportosai és nevelőik keresték fel nemrégiben a városi kapitányságot a segítő szakmákat bemutató témahét részeként.

Három állomáson várták a gyerekeket. Az elsőn a rendőrség szolgálati felszereléseit mutatták be. Az óvodások megnézhették és felpróbálhatták a láthatósági mellényt. Volt, aki a lövedékálló mellényt és a védősisakot is felvette. A bemutatóban a védőfelszerelésekről, fegyverekről is szó esett. Ezután egy rendőrautóba is beülhettek a gyerekek, és ízelítőt kaptak a fény és hangjelzésekből.

A második állomáson megnézhették az előállító helyiséget, és azt is megtudhatták, hogyan lehet oda bekerülni. Végül egy kutyás bemutatón ismerkedhettek meg a látogatók Jupiterrel, a két éves belga juhásszal. A kutyás rendőr beszélt a gyerekeknek a kutya kiképzéséről és a bemutatott feladatokról is.