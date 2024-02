A rendőrök az ittasan okozott balesetek megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrzik a járművezetőket a vármegye útjain – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: MW

Az egyenruhások az elmúlt hétvégén is fél tucat olyan sofőrt ellenőriztek, akiknél a szonda alkoholt jelzett. Mindegyik hétvégi napra jutott két-két ittas vezető. Közülük egy sofőr volt, akinek a szervezetében az alkohol mértéke nem haladta meg a bűncselekményi értékhatárt. A jogosítványa nem bánta a hibát, de 130 ezer forint bírságot és nyolc közlekedési előéleti pontot jegyeztek fel neki az egyenruhások.

Egy 81 éves férfi jogosítványát is elvették

A többieknek a jogosítványa bánta a meggondolatlanságot. Közülük volt egy 23 éves alsónyéki férfi, akinek három nappal korábban éppen ittas vezetés miatt vették el a vezetői engedélyét. Volt egy 81 éves paksi férfi is, akinél a szonda igen magas értéket mutatott. Természetes tőle is a helyszínen elvették a jogosítványát.

Mint közismert, jó ideje az eltiltás hatálya alatti vezetés is bűncselekmény. Ez azt jelenti, ha valakit a rendőrség vagy a bíróság jogerősen eltilt a jármű vezetésétől, de a sofőr ennek ellenére mégis a volán mögé ül. Sajnos az ilyen bűncselekményt elkövetők száma sem csökken. Csaknem mindennap akad olyan sofőr, aki eltiltás hatálya alatt vezet járművet. A rendőrök a hétvégén Tamásiban ellenőriztek egy Nagykónyiban élő 24 éves férfit, akit néhány hete tiltottak el jogerősen a vezetéstől egy hónapra. A sofőr ennyit sem bírt ki, mert újra volán mögé ült. Őt még szombaton este gyanúsítottként hallgatták ki a tamási rendőrök eltiltás hatálya alatti vezetés bűntette miatt. Ezúttal bíróság dönt majd a sofőr büntetéséről.

Őrizetbe vehetik azt, aki jogosítvány nélkül vezet

Az engedély nélküli vezetés egy szigorúan büntetendő szabálysértés. A jogosítvány nélkül vezető sofőröket a rendőrök őrizetbe is vehetik. Ez történt a hétvégén egy 55 éves csikóstöttősi férfivel, aki engedély nélkül közlekedett a településen, amikor az egyenruhások ellenőrizték. A sofőrt a dombóvári rendőrök őrizetbe is vették. Sorsáról neki is a bíróság dönt.