Nemcsak a két lábú utasok úszták meg sérülés nélkül a balesetet, hanem egy négy lábú házi kedvenc is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, egymásnak ütközött, majd az árokba csapódott két személyautó vasárnap délután a 6-os számú főúton, Bölcske közelében. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az egyik járműben a sofőr mellett egy gyermek is utazott, illetve egy cica is, aki szintén ép bőrrel megúszta a nem kívánatos forgalmi szituációt – mondta el Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Forrás: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság