A vádlott – a KRESZ szabályait megszegve – anélkül kezdte meg és hajtotta végre a hátramenetet, hogy meggyőződött volna arról, hogy az úttesten haladó gyalogosok közlekedését nem akadályozza, így későn észlelte a személyautó mögött áthaladó, gyalogosan közlekedő sértettet.

A vádlott vitatja a szakértői véleményt

Az ügyész azt kérte a bírótól, 1 év 8 hónap börtönbüntetést szabjon ki, amit függesszen fel három évre, valamint 250 ezer forintot is szeretne a vádlottal megfizettetni. A férfinak, ha most elismerte volna a felelősségét, tehát biztosan nem kellett volna börtönbe vonulnia. Ő viszont azt mondta, vitatja az egyik szakértői véleményt. Azt állította, hogy a – a vádiratban foglaltakkal ellentétben – belenézett a visszapillantó tükörbe tolatás közben, és szerinte az áldozat olyan holttérből lépett a kocsija mögé, ahol nem láthatta volna őt.

Újabb tárgyalást tartanak az ügyben

Az ügyben tehát további tárgyalást is tartanak majd április elején. Akkor szakértőket hallgatnak meg, mások mellett egy pszichiátert is. A vádlott ugyanis most az vallotta, évek óta pszichiátriai kezelést kap, és erős nyugtatókat szed, amiket orvos ír fel neki. Az ügyvédje szerint ezért érdemes lehet kikérni egy szakértő véleményét arról, befolyásolhatta-e a gyógyszer a férfi vezetési képességét.