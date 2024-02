Egy csikóstöttősi férfit gázolt halálra a vonat hétfőn este nyílt vasúti pályán a Pécs-Dombóvár vasútvonalon. A tragikus vonatgázolás kapcsán idegenkezűségre utaló körülményt nem állapítottak meg a rendőrség munkatársai. Az ügyet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a Dombóvári Rendőrkapitányságon – mondta el Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A tragikus vonatgázolás áldozata egy csikóstőttősi férfi. Illusztráció: Getty Images

Kaposszekcső külterületén történt a tragikus vonatgázolás

A MÁV kommunikációs igazgatóságától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Kaposszekcső külterületén történt a gázolás. Egy Pécsről Budapestre tartó Mecsek InterCity ütötte el a férfit. A vonat nyolcvan utasát a tűzoltók segítségével átszállították egy másik, a baleset helyszínének közelébe küldött motorvonatra. Az utasok a motorvonattal az átszállás után Dombóvárig utazhattak, ahol visszafordítottak Budapest felé egy InterCity-t, így az utasok több mint két órás késéssel értek fel a fővárosba. A balesetet követően a személyvonatok helyett pótlóbusz közlekedett az érintette szakaszon. A helyszínelést az éjjeli órákban fejezték be.

Az eset kapcsán arról is érdeklődtünk a MÁV-tól, hogy a mozdonyvezetőket miként készítik fel az ilyen váratlan helyzetekre. Mint írták, a vonat féktávolsága több száz méter, így a mozdonyvezetőnek az átjáróban szinte semmi esélye nincs az ütközés megelőzésére. A mozdonyvezető-képzés első szakaszában azonban az Általános szakmai ismeretek modul része a „vasút-üzemeltetéssel járó általános kockázatok” témakör, továbbá a „viselkedés-lélektani készségek és elvek ismerete” témakör. Emellett az oktatási anyag foglalkozik a stressz kezeléssel és azzal is, hogy felkészítsék a mozdonyvezetőket a szélsőséges helyzetekben való helytállásra. Az előzetes orvosi vizsgálatánál kötelező a munkapszichológiai vizsgálat. Az aktív mozdonyvezetők pedig időszakos oktatás során kapnak pszichoszociális kockázatokra vonatkozó ismeretanyagot; azok kezelésre, csökkentésre javaslatot.

A trauma után szakszerű segítséget kérhet a mozdonyvezető

Arra is kitértek, hogy gázoláskor a baleseti vizsgálók helyszínen feltett, szinte első kérdése, hogy vállalja-e a mozdonyvezető a további szolgálatot, vagy inkább a leváltását kéri. Amennyiben a baleset nem befolyásolja a szolgálat ellátását, a mozdonyvezető folytatja a munkát. Ha a vasúti jármű vezetője mégis úgy érzi, hogy a baleset miatti lelki trauma következtében nem képes a munka folytatására, kérésére az üzemirányítás egy másik mozdonyvezetőt küld a leváltására. Ha a későbbiek során – akár másnap – úgy érzi, hogy mégsem tudja feldolgozni az őt ért megrázkódtatást, természetesen orvosi segítséget is igénybe vehet.

A gázolást követő öt napra a beosztott szolgálatai alól mentesítést is kérhet „rehabilitációs szabadság” címén, de mentori kíséretet is igényelhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az átélt trauma feldolgozása érdekében erre szüksége van. A felkért mentor a „rehabilitációs szabadság” után két szolgálatban elkíséri a mozdonyvezetőt, akinek legfőképpen lelki támogatást nyújt. A mozdonyvezető dönthet úgy is, hogy szakorvosi ellátást igényel. Ebben az esetben a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosához fordulhat, akinek a segítségével biztosítják a számára szükséges szakorvosi ellátást.

Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!