Pesztericz Rajmund tűzoltó parancsnok köszöntötte a megjelenteket, köztük kollégáit, az ATOMIX Kft. vezetőit, a tulajdonos MVM Paksi Atomerőmű Zrt. képviselőit, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat Dél-Dunántúli Régió, a Tolna vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Terrorelhárítási Központ Erőművédelmi Osztály, illetve a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség megjelent vezetőit, képviselőit. A rendezvényen jelen volt, Bőhm Péter alapító parancsnok és Szendi József parancsnok-helyettes is, akik napjainkban a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik, s akiket Pesztericz parancsnok mentoraiként üdvözölt – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: Atomerőmű Tűzoltóság

Csanádi András, az ATOMIX Kft. ügyvezető igazgatója elégedetten tekint vissza az elmúlt évre, amelyben az erőműnek jelentős termeléssel és eredménnyel kapcsolatos elvárásokat kellett teljesítenie, mialatt a létesítményi tűzoltóság és az üzemi mentőszolgálat folyamatosan a nukleáris üzem munkatársain tartotta „vigyázó szemeit”.

Az Atomerőmű Tűzoltóság tevékenységét Pesztericz Rajmund értékelte, aki büszkén számolt be a 2023-as évről, valamint a 2024-es év elején adódott feladatok végrehajtásáról. Több, nem szokványos esetben is rendelkezésre kellett állniuk. Újraélesztésnél, traktortűznél és egyéb baleseteknél is helyt álltak a készenléti egységek.

Az Atomerőmű üzemi mentőszolgálat fő feladata az akut betegellátás az erőmű területén. A szakmai felügyeletet az elmúlt évben is Dr. Buda Péter, az Országos Mentőszolgálat Dél-dunántúli Régió igazgatója látta el, Dr. Szvitán Gábor mentőorvos pedig a helyi operatív és a kapcsolódó adminisztrációs feladatok végrehajtását koordinálta. A mentőegységek 337 főt láttak el a 2023-as esztendőben. Dr. Szvitán Gábor mentőorvos egy eszméletlen alkalmazott újraélesztést megkezdő két civil társának érdemeit méltatta, hiszen a cselekedetük hiányában az üzemi mentőszolgálatnak esélye sem lett volna épségben átadni a beteget az egészségügyi rendszernek.

Dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes megköszönte a teljes állománynak, illetve a létesítményi tűzoltók parancsnokának azt a példaértékű munkát, amit a 2023. évben, továbbá az elődöket tekintve a teljes működési időszakban végeztek, ezáltal hozzájárulva a létesítmény biztonságának magas színvonalához.