Majd két órán át tartott az a tárgyalás, aminek elsőrendű vádlottja a 2019. március 8-án Szekszárdon meggyilkolt Leonetta édesapja volt. A férfi a 2019-es szekszárdi gyerekgyilkosság kapcsán került a figyelem központjába.

A szekszárdi gyerekgyilkosság még ma is brutális indulatokat vált ki Leonatta édesapjából. fotók: Bencze PéterFotó: MW

Elszökött ló miatt szabadult el a pokol

A mostani ügy tárgyát egy 2022-es esemény adta. Amint arról korábban beszámoltunk, a szekszárdi vasútállomás mellett fényes nappal az egyik ház udvaráról egy ló szaladt az útra. Az állatot egy arra közlekedő autó elütötte. Az igazán felkavaró másodpercek viszont még csak ezután következtek. Az ügyész szerint a kiszabadult ló gazdája és annak fia azonnal rárontottak a szabályosan közlekedő sofőrre, és annak utasára. Üvöltözve, életveszélyesen fenyegették őket, majd az autójukban is kárt tettek. Ráadásul, a dolog tettlegességig fajult, az kocsiban ülőkre rá is támadtak. Az ügyész most 3 év 2 hónap börtönbüntetést kért Brill Erikre, Leonetta apjára. A fiát pedig, aki még fiatalkorú, 1 év 4 hónapra javító intézetbe küldte volna.

Beismertek, majd mégis fellebbeztek

A tárgyalás előtt, a bíróság folyosóján sikerült néhány szót váltanunk az édesapával. Akkor azt mondta, nem fogja beismeri az ellene felhozott vádakat. A tárgyalóteremben, viszont miután az ügyvédjével egyeztetett, mégis belement az ügyész által elmondottak beismerésébe. A bíró, majd negyven perces szünet után, végül úgy döntött, Brill Eriket az ügyész által kértnél rövidebb ideig, 2 év 9 hónapra küldi börtönbe, a másodrendű vádlott fiú esetében pedig fenntartja az 1 év 4 hónapot, amit javítóintézetben kell letöltenie. A vádlottak viszont az ítélethirdetés végén fellebbeztek, mindketten azt szeretnél elérni, hogy enyhébb büntetést kapjanak.

Bosszút esküdött Leonetta gyilkosa ellen

Az ítélethirdetés előtt sikerült hosszasan beszélnünk a meggyilkolt Leonetta édesapjával. A férfi elmondta, hogy a tragédia óta tönkrement az életük. A feleségénél súlyos keringési zavarokat diagnosztizáltak, ő pedig időről időre fulladni kezd. Mindezek mellett a kisebbik fiúknál – aki annak idején a Séd patak partján megtalálta a kislány holttestét – azóta is tartó pszichés problémák jelentkeznek. Ráadásul, az édesapa és az édesanya kapcsolata is megromlott, egyszerűen nem képtelenek felfogni Leonetta tragikus elvesztését, emiatt nemrégen válópert indítottak. A tárgyalás szünetében a férfi már biztos volt abban, hogy börtönbe kell mennie egy időre. Akkor kameránk előtt esküdött bosszút a kislányuk gyilkosa ellen. Azt mondta, mindent megtesz, hogy felkutassa K. Dánielt az ország börtöneiben, és végezni fog vele.

Az egész országot megrázta a szekszárdi gyerekgyilkosság

A szekszárdi Leonettát 2019 márciusában az akkor még a 19. életévét sem betöltött unkatestvére ölte meg. A kislányt a Séd-patak partjára csalta, ahol megerőszakolta, majd egy térkővel szétverte a koponyáját. A városban azonnal hajtóvadászat indult az akkor még ismeretlen tettes ellen. A férfit végül még aznap elfogták a rendőrök. K. Dániel azóta börtönben ül.