Hátulról csapódott bele az egyik kocsi a másikba. Az elől haladó járműben egy idős férfi és egy nő utaztak. A mögöttük haladóban pedig egy fiatal család, a hátsó ülésen egy hat éves kisfiú is ült. Az édesapa azt mondta portálunknak, egy pillanat alatt következett be a baleset. A férfi arról számolt be, hogy nagyjából 80-90-el mentek az előttük haladó kocsi mögött, amikor az egyszer csak hirtelen fékezni kezdett, majd indexelt is a sofőr. Ők viszont már nem tudtak megállni és kikerülni sem a másik kocsit, így egy kitérő manőver közben belecsapódtak a jármű hátsó részébe.

A portálunknak nyilatkozó férfi azt is mondta, az előtte haladó kocsi azért kezdett hirtelen fékezni, mert a benne ülők közül valaki vizelni akart. A csodával határos módon a balesetben végül senki nem sérült meg.

Próbáltuk megkérdezni a másik kocsit vezető férfit is, azzal kapcsolatban, hogy mire emlékszik az ütközés előtti pillanatokból, ő viszont csak annyit mondott, a másodperc tört része alatt történt a baleset, mást nem akart elmondani.