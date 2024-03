Az iparbiztonsági szakterület vonatkozásában a veszélyes áruszállítás során végrehajtott ellenőrzéseket, míg a hatósági tevékenységet illetően pedig szakterületenként tájékozódott az állomány a végrehajtott eljárásokról. Az innovációval kapcsolatos fejlesztésekről a gazdasági, illetve az informatikai szakterületek bemutatásakor adott tájékoztatást az igazgató. A humán szakterület összegzésénél a feltöltöttségről, míg a hivatali tevékenység diáinál a közérdekű ügyek statisztikáit taglalta a dandártábornok. A főügyeleti osztály és az ellenőrzési szolgálat éves tevékenységét követően a jelentősebb szervezeti eseményeket is felsorolta az igazgató. A tábornok kiemelte, hogy 2024-ben is folytatni kell a magas színvonalú munkát. Továbbá figyelmet kell fordítani az állomány folyamatos képzésére és egészségének megőrzésére.

Laczkó Levente. Fotó: Tolna VMKI

A tűzmegelőzési bizottság munkája a statisztikában is megmutatkozik

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében megjelent Laczkó Levente megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető megerősítette, hogy az Igazgatóság 2023. évben nyújtott teljesítménye megfelelő volt. A Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság munkája a halálos kimenetelű lakástüzek, továbbá a szén-monoxid jelenlétével kapcsolatos események megelőzésében is központi statisztikákban is megmutatkoznak. A szolgálatvezető méltatta az Igazgatóság rendvédelmi társszervekkel, társhatóságokkal, valamint az együttműködő szervezetekkel folytatott közös munkájának eredményeit, amely együttműködések mind hozzájárulnak a Tolna vármegyében élő emberek biztonságához. Nem utolsó sorban említést tett, hogy az állomány családjainak is jár a köszönet, mivel szeretteik állandó támaszát képezik.

A vármegyei igazgatóság Wesselényi utcai szákházban megtartott értekezleten ugyancsak részt vett Horváth Kálmán, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal főispánja, és Orbán Attila, Tolna Vármegye Közgyűlésének alelnöke.