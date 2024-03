A koordinációs testület tagjait ezúttal Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban fogadta a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tanácskozást Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, vármegyei igazgató nyitotta meg, aki elsőként köszönetet mondott a tagoknak a bizottság tevékenységéhez nyújtott segítségükért. A tábornok megállapítása szerint a tűzmegelőzési bizottság jelentős mértékben járult hozzá a lakosság tűzvédelemmel és tűzmegelőzéssel összefüggő ismereteinek bővítéséhez, amely tájékozottság a közbiztonság szerves részét képezi.

Folytatni kell a megelőzéssel kapcsolatos propagandát

Az igazgató kiemelte, hogy minél több lakost kell bevonni egy közös, Tolna vármegye tűzvédelmét támogató gondolkodásba. Tűzvédelmi tesztek, alkotói rajzpályázat, megelőzéssel kapcsolatos szóróanyagok nyomtatása, erdőtüzek megelőzése program, a társ- és egyéb közreműködő szervekkel folytatott együttműködés mind a közös munka eredménye.

Az ülésen Bán Attila tűzoltó ezredes, a bizottság ügyvezető elnöke a Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság 2023. évi tevékenységéről tartott egy előadást. A beszámoló több releváns, a legtöbb vonulást követelő eset statisztikáit is tartalmazta.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője egyben ismertette, hogy a bizottság tavaly 56 rendezvényen jelent meg kiállítóként és 147 megjelenést produkált a különböző médiában. Az Országos Tűzvédelmi Bizottság havi rendszerességgel megjelenő tűzvédelmi tesztjeit is a legkülönbözőbb fórumokon hirdette. Kitelepülések alkalmával, különböző online közösségi felületeken át, a vármegyei rádiók tolmácsolásával több csatornán is folyt azok népszerűsítése.

Támogatók segítségével a korábban nyomtatott két kisfüzet frissített változata jelent meg az idén „A Lakástüzek megelőzhetők”, illetve „A kéménytüzek megelőzhetők” címmel. A készenléti jellegű szolgálatot ellátó, beosztott tűzoltók is rendszeresen hasznos tanácsokkal látták el a lakosságot egy-egy nyitott szertárkapu, közösségi szolgálat, továbbá az egyéb fiatalokat, vagy éppen az idősebb korosztályt megszólító rendezvények alkalmával. A főfelügyelő külön kiemelte a 2023-es esztendő fekete statisztikáit is, ugyanis ketten életüket vesztették különféle tűzesetekben.

A tavalyi évben ketten is életüket vesztették különféle tűzesetekben

2024-as munkaprogram mindezek függvényében külön foglalkozik majd az idősebb korosztállyal, továbbá a füstérzékelők népszerűsítésével és a kézi porral oltó tűzoltó készülékek használatával kapcsolatos tudnivalókkal. Az ezredes elmondta, hogy nem elég csak a bejáratott utakat végigjárni, cél az, hogy minél több csatornát találjanak a tűzvédelmet szavatoló ismeretek bővítésére. A főfelügyelőt büszkeséggel tölti el, hogy a lakosságot közvetlenül megszólító rendezvényeken vármegyénk önkormányzati és önkéntes tűzoltói az előző évhez képest még nagyobb létszámmal vettek részt.

Az ülés zárásaként Dr. Balázs Gábor a vármegyei katasztrófavédelem munkáját is megköszönte, külön kiemelve Bán Attila tevékenységét, aki a tagszervezet motorjaként állandóan azon dolgozik, hogy minél több résztvevőt vonjon be a tűzmegelőzést támogató közös gondolkodásba. A tábornok továbbá méltatta a Bizottság tagjainak év közben végrehajtott munkáját és támogatását, amely segítséggel még több helyre jutnak el a lakosságvédelmi tájékoztatók, vagy amellyel kiegészülve a korábbiaknál is színvonalasabb eredményhirdetésen vehettek részt az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2023-as év Alkotói pályázat, vármegyei fordulójának iskolás díjazottjai.