A programban a gyalogos közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók, valamint a rendőri karjelzések is szerepeltek, de a 112-es segélyhívó használatáról is hallhattak a gyerekek – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az iskolások a tanóra végén láthatósági eszközöket kaptak ajándékba, mivel gyalogosként, vagy kerékpárral közlekedőként/utazóként a közlekedés legvédtelenebb szereplői. Ezért is nagyon fontos, hogy a közlekedés többi résztvevője időben észlelje őket.

A „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra” (KEVE) elnevezésű – Csongrád-Csanádból indult – baleset-megelőzési oktatóprogramhoz Tolna vármegyéből elsőként a Bölcskei Kegyes József Általános Iskola csatlakozott. Azóta már Paks, Gyulaj, Kurd, Szekszárd, Tolna, Bonyhád, Bátaszék és Tamási egy-egy oktatási intézménye is bekapcsolódott a programba.

Az oktatási módszer lényege, hogy a rendőrök és pedagógusok egymást kiegészítve interaktívan, egymásra épülő jelleggel oktatják az általános iskolás tanulókat. A felmenő rendszerű projekt célja a diákok korosztályát, életkori sajátosságait figyelembe véve a közlekedési és baleset-megelőzési ismeretek átadása.

Forrás: Police.hu

Az alsó tagozatos gyerekek játékos formában ismerkednek meg a gyalogos közlekedés alapszabályaival. Megtanulják a legfontosabb közlekedési táblák jelentését, a közlekedési lámpák jelzéseit, a tömegközlekedési eszközök helyes használatát. A magasabb osztályokban a gyerekek elsajátítják az önálló és biztonságos közlekedés ismereteit. Megismerkednek az összes gyalogosokra vonatkozó közúti jelzéssel, jelzőtáblával és útburkolati jellel is.