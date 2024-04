A Kokaspajta Vendégház szervezésében második alkalommal tartottak Kakasfőző versenyt a hétvégén Kaposszekcsőn. A baráti hangulatú gasztronómiai megmérettetésre tizenhárom csapat nevezett, a helyi és a környékbeli gárdák mellett szegedi és felvidéki társaságok is.

Fotó: Facebook

Főleg különböző ízvilágú pörköltek készültek, a köreteket tekintve pedig igazán változatosnak bizonyult a felhozatal. A nokedli és a kenyér mellett volt, aki polentával, más medvehagymás szalaggombóccal kínálta az étket – mondta el Badáczy-Csiba Zsuzsanna polgármester, aki az ételeket értékelő zsűriben is helyet foglalt. Több szempont alapján pontoztak, azok alapján alakult ki a végeredmény, és tavalyi győzelmét megismételve, idén is a Szegedről érkezett csapat nyert. A fődíj mellett pedig különdíjakat is osztott a zsűri.

Fotó: Facebook

Az egész napos kikapcsolódás során zenés műsorok, gyermekprogramok – például állatsimogató, légvár és arcfestés –, valamint retró buli garantálta a felhőtlen szórakozást.