A gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésbiztonsági helyzetének javítása kerül idén az ellenőrzések fókuszába – árulta el Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Mint mondta, a rendőrség nagy energiákat fektet a baleset-megelőzési programokon keresztül, a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek megóvására. Munkatársaik többek között oktatási intézményeket, civil szervezeteket, családokat céloznak meg a programokkal, hogy az utakon/járdákon megjelenő gyalogosok, vagy kerékpárosok egyre inkább biztonságban legyenek. Mottójuk: Mindenki gyalogosként kezdi.

A téma időszerűségének apropója, hogy a kora nyári időben egyre több kétkerekű jelenik meg az utakon. A kedvező időjárás sokakat csalogat a szabadba gyalogosan és biciklivel egyaránt. A közelmúltban vármegyénkben történt több gyalogosgázolás és volt egy tragikus kimenetelű kerékpáros baleset is.

Ismételten felhívják ezért a közlekedők figyelmét a szabályok betartásának fontosságára. Lényeges megjegyezni, hogy türelemmel, előzékeny viselkedéssel is sok baleset elkerülhető lenne. A kerékpárosoknál csak meghatározott esetben írja elő a KRESZ védőfelszerelés viselését. Ennek ellenére javasolják, hogy lehetőség szerint használjanak kerékpáros sisakot, esetleg egyéb védőfelszereléseket is. A gyermekeknél a még bizonytalan egyensúly tartás, a hirtelen irányváltoztatások miatti esések is sérüléseket okozhatnak. A védőfelszelések használatával a sérülések súlyossága csökkenthető.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési tanácsai:

Kerékpáros tippek kerékpározóktól:

Légy mindig kiszámítható!

Haladj fél méterre a padkától, egy ajtónyitásnyira a parkoló autóktól!

Kerüld a hirtelen manővereket, mozgásod ne legyen megtévesztő!

Tarts szemkontaktust a többi közlekedővel, ezt megteheted a közeledben lévő, éppen elindulni szándékozó gépjárművek visszapillantó tükrein keresztül is!

Kerüld a holttereket!

Jelzéseid legyenek egyértelműek!

Gyalogosok figyelmébe: