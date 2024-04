Egy tamási székhelyű erdő- és vadgazdálkodási társaság képviselője tett bejelentést 2024. március 28-án egy hétfős, Pest vármegyei társaság ellen. A férfiak engedély nélkül gyűjtött trófeát és agancsokat kíséreltek meg elvinni az óbíródi területükről – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A megközelítőleg 40 kilónyi, talált agancs értéke meghaladja a 215 ezer forintot.

Olyan is akadt a csoportban, aki húsz éve jár a társaság területére pihenni. Most is így történt, ünnepelni, kikapcsolódni érkeztek. Horgásztak, kirándultak, közben összeszedtek egy dámtrófeát és 27 darab hullajtott agancsot. Amikor hazafelé indultak, a kiléptetésnél derült ki a turpisság, ugyanis a gyűjtéshez – a korábbi évektől eltérően – ezúttal nem kértek előre engedélyt. A pár napos lazítás végét egy hatósági eljárás árnyékolta be.

A Tamási Rendőrkapitányságon indított ügyben mindannyiukat gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétsége miatt. A rendőrök lefoglalták a trófeát és az agancsokat, majd átadták a társaság képviselőjének, így a lopási kár megtérült.

Az ügy vizsgálata a Tamási Rendőrkapitányságon folytatódik.