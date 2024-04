Amint arról korábban beszámoltunk, két huszonéves motoros halt meg szombat délelőtt Magyaregregynél, a 6541-es úton, Zobákpusztánál, amikor előzés közben két autóval is ütköztek. A lány bátaszéki, a fiatalember tolnai volt.

Miután nem sikerült az előzés, szemből nagy sebességgel belecsapódtak egy Daihatsu terepjáróba. Akkora volt az ütközés, hogy a Daihatsu bal első futóműve kiszakadt, a terepjáró pedig ezt követően a tetejére borult. A motor első kereke is leszakadt.

Szabolcs teste kettészakadt

A Tények úgy tudja, a fiatalok motorja előbb egy, majd még egy autónak csapódott a baleset során. A riportban elhangzottak szerint Szabolcs teste a második ütközést követően a motorral együtt beszorult a kocsi alá, aminek másodszor csapódott neki, a férfi teste gyakorlatilag kettészakadt. Fanni, a férfi szerelme is a motoron utazott. Ő lerepült a kétkerekű járműről, és szintén beszorult egy kocsi alá. Végül, a járművet daruval tudták csak leemelni a fiatal nő testéről. Mindketten a helyszínen meghaltak.

Egy közlekedésbiztonsági rendezvényre tartottak

A fiatalok éppen Pécsre, egy közlekedésbiztonsági motoros rendezvényre tartottak. Portálunknak sikerült telefonon beszélnie Tóth Andrással, a programot szervező Dél-Dunántúli Motoros Egyesület elnökével. Ő azt mondta, hallották napközben mi történt Magyaregregynél, a szörnyű tragédia híre sokakat megrázott a rendezvényen.

Az egyesület egyébként a 66-os út mellett korábban egy kopjafát emelt, ahol minden évben halottak napján összejövetelt tartanak a baleset során elhunyt motoros társaik előtt tisztelegve. Idén már Fanni és Szabolcs tragédiájáról is megemlékeznek majd.

Tolnában idén még nem történt halálos motoros baleset

Úgy tudjuk, az idei szezon még nem követelt halálos áldozatot az országnak ezen a részén. Tragédiák viszont sajnos minden esztendőben történnek Tolnában is. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője korábban azt mondta portálunknak, hogy a motorkerékpáros balesetek bekövetkezésének több oka is van, de a legnagyobb rizikófaktort az emberi tényezőben kell keresni. Sokszor ugyanis a motorosok a képességeiket túl-, gépük teljesítményét pedig alulbecsülik. Vezető baleseti okok évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbbségi jog meg nem adása, az irányváltoztatás szabályainak be nem tartása és a szabálytalan előzés. Emiatt is nagyon fontos, hogy néhány hónapnyi vezetés kihagyása után magukat és kétkerekű járműveiket is készítsék fel a közlekedésre.