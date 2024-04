Elérhető a katasztrófavédelem legújabb tűzvédelmi tesztje. Szeszélyes április lévén az ugyancsak szeszélyes folyóvízi jelenségekkel, és az ilyen helyzetekben fontos magatartási szabályokkal foglalkozik a kérdéssor.

Azt járja körül, mi a teendő, ha lakóhelyünket árvíz fenyegeti, mindemellett a történelmi ismereteket is próbára teszi. A tesztben felmerül Vásárhelyi Pál neve és munkássága, de a Budapesten mért legmagasabb árvíz szintjére vonatkozó kérdés is van az összeállításban. Érdekességképpen egy nyúlgát metszeti rajzát is megtekinthető.

Mivel a teszt ellenőrzésénél magyarázattal együtt feltüntetik a helyes választ, így akkor is hasznos tudásra lehet szert tenni, ha esetleg nem ment minden egyből. A tesztet itt lehet elérni, de a korábbiak is fellelhetőek.