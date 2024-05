Megdöbbentő esetről indult szóbeszéd Bátaszéken, amely több forrásból szerkesztőségünkbe is eljutott. Ezek a hírek arról szóltak, hogy egy huszonéves fiatal szexuális kapcsolatot létesített a bátaszéki általános iskola egyik hatodik osztályos diáklányával. Erről videófelvétel készült, amely terjedni kezdett a diákok között.

Úgy tudni, emiatt a rendőrség munkatársai kedden jártak az iskolában, ezért megkerestük az ügyben a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát. Azt a választ kaptuk, hogy az eset kapcsán a Szekszárdi Rendőrkapitányságon gyermekpornográfia bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás. A folyamatban lévő eljárásról – tekintettel a nyomozás érdekeire – a rendőrség nem tudott bővebb tájékoztatást adni.

Fokozottan óvják majd az érintett lányt

Kérdésekkel fordultunk az iskola vezetéséhez is. Válaszában Mészáros István igazgató azt hangsúlyozta, hogy az eset az intézményen kívül történt, szülői felelősség, hogy ilyen előfordulhatott, kollégáinak pedig abban van most nagy szerepe, hogy a gyerekekkel kezeljék a történtek nyomán kialakult helyzetet. Hozzátette, hogy amikor tudomásukra jutott, hogy az egyik tanulót érintő pornográf tartalom terjedhet a diákok között, minden eszközzel azon voltak, hogy ezt megakadályozzák.

Mészáros István azt az értesülést azonban, hogy rendőrök jártak volna az iskolában cáfolta, úgy tudja, szülői feljelentés nyomán indult nyomozás az ügyben, és természetesen a rendőrség segítségére állnak, ha arra van szükség. Kiemelte továbbá, hogy az iskolában eddig is tartottak felvilágosító foglalkozásokat, az osztályfőnökök pedig most ismét nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákokban tudatosítsák: tetteik komoly következményekkel járhatnak. Arra is kitért, hogy amikor az érintett lány visszatér az iskolába, fokozottan figyelnek majd rá, hogy ne legyen piszkálódás áldozata. Az ügy másik érintettjéről, a fiúról, úgy tudja az igazgató, hogy még nincs húsz éves.

Szégyenérzet, nagyfokú bűntudat alakulhat ki

Az eset kapcsán Kitanics Márk klinikai szakpszichológust is megkerestük. Mint mondta, szocializációs hiányosságokra vezethető vissza, hogy egy ennyire fiatal lány belemegy ilyesmibe. Az intimitás félreértelmezése, a megfelelő érzelmi kapcsolódás hiánya állhat a háttérben.

Úgy véli, hogy az a gyerek, aki szilárd erkölcsi alapokat kapott a szüleitől, elutasít egy ilyen helyzetet, és értesíti róla a szüleit. Hozzátette, hogy azért tiltja a törvény a 14 év alattiak szexuális cselekményét, mert egy ennyi idős gyerek még nem képes felelősen önálló döntést hozni. Testileg hiába érett, mentálisan még nem áll készen.

Arról is beszélt, hogy napjainkban gyakorivá vált az úgynevezett bosszúpornó, amelynek napvilágra kerülése komoly sérülést, bizalomvesztést eredményezhet az azt elszenvedő félnél. Szégyenérzet, nagyfokú bűntudat is kialakulhat egy ilyen szexuális tartalmú videófelvétel terjedése nyomán. Az esetek többségében, megfelelő támogató közegben nincs szükség szakemberre a történtek feldolgozásához, bár pszichológus bevonásával gyorsabb a folyamat – tette hozzá Kitanics Márk.