Újabb tárgyalást tartottak csütörtökön a Szekszárdi Járásbíróságon a Tolna-Mözsről tavaly eltűnt kisfiú édesapjának ügyében. A férfit kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolják.

A vádlott és házastársa nyolc gyermeket nevelnek, köztük az eltűnéskor még csak öt éves sértettet. A kisfiú autizmusa miatt nem képes kommunikálni, teljes körű ellátást és felügyeletet igényel. A vádirat szerint a gyermek édesapjával és néhány idősebb testvérével volt otthon 2023. március 27-én. Az apa – aki több műszakban, időnként éjszaka is dolgozott – fáradtságából is adódóan figyelmetlen volt, nem vette észre, hogy a kisfiú a lakóház csukott, de be nem zárt ajtaján, majd a rendszerint zárva tartott, de akkor éppen nyitva felejtett udvari kertkapun át egyedül kisétált.

A tájékozódni és segítséget kérni képtelen gyermek a házukat elhagyva elkóborolt, és végül egy napos keresés után, 2028. március 28-án találták meg, a lakóházuktól három kilométerre fekvő mezőgazdasági földterületen. A keresésben a rendőrség munkatársai, több polgárőr, a Tolnai Mezőőrség, valamint számos állampolgár is részt vett, keresőkutyákat és drónokat is bevettek. A fiút a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Az ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat az apa ellen, és százezer forint pénzbírságot szabtak volna ki. A januári előkészítő ülésen azonban a férfi tagadta, hogy ő lett volna a felelős azért, mert a vele egy házban tartózkodó, autista gyermeke ki tudott szökni, így az ügyet tárgyalja a bíróság. Legközelebb októberben lesz emiatt tárgyalás.