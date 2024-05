Még kedden délelőtt is helyszíneltek a rendőrök a bátaszéki ház udvarán. A száz négyzetméteres ingatlan egyik szobájában csaptak fel a lángok nem sokkal korábban. A házban egy férfi élt egyedül, a helyiek szerint elektromos zárlat okozhatta a tragédiát.

Egyedül élt a háztűz áldozata. A szerző fotója.

Bátaszéki és szekszárdi tűzoltók fékezték meg a lángokat

Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője portálunk érdeklődésére azt mondta, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre: Bátaszékről önkéntes és önkormányzati, valamint szekszárdi hivatásos lánglovagok is részt vettek az oltási munkálatokban. A lángokat végül kettő vízsugárral és füstelszívó ventilátorral sikerült megfékezniük. A kutatás közben végü, ők találták meg az elhunyt áldozatot is az egyik helyiségben.

A szomszédok szerint elektromos zárlat miatt keletkezhetett a háztűz

Portálunk beszélt több környéken élővel is, akik ismerték az áldozatot. Egy fiatal nő azt mondta, hajnal négykor egy robbanásszerű hangra riadtak fel. Kiszaladt az utcára és látta, hogy hatalmas lángokkal ég a férfi háza. A tűzoltókat is a nő hívta telefonon.

A szomszéd arról is beszélt portálunknak, hogy jól ismerte az áldozatot. A nő szerint mindig közvetlen volt, viszont ivott, és korábban már a törvénnyel is meggyűlt a baja, mert áramot lopott. A szomszéd szerint nem kizárt, hogy most is emiatt történt a tragédia, mert a nő szerint elektromos zárlat okozhatta a tüzet.

Elkerülhető a tragédia

Köves Péter azt is elmondta portálunknak, hogy a hasonló tragédiák nagy eséllyel előzhetőek meg, ha az otthonunkba füstértékelő berendezést vásárolunk. Az ilyen eszközöknek hála a tűz még időben észlelhető, így van idő kimenekülni a házból és segítséget hívni. A szakértők szerint érdemes a valamivel drágább érzékelőket megvenni, mert azok sokkal megbízhatóbbak, mint az olcsóbb társaik.

A szerző fotója.

Szombaton Dombóváron is tűz okozott tragédiát. Az Erzsébet utcában egy százötven négyzetméteres ház első emelete és tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. Huszonhárom tűzoltó, hat technikai eszközzel fékezte meg a lángokat. A tűz keletkezésének az idején az épületben ketten tartózkodtak, egyiküket sikerült kimenteni. Az épületet átvizsgálva egy másik embert találtak, akinek az életén viszont már nem lehetett segíteni.