Kétszáz négyzetméternyi területen keletkezett tűz hétfőn délben Simontornyán, egy családi ház kertjében, miután a zöldhulladék égetését a tulajdonos nem tudta kontrollálni. A tűzesethez a simontornyai önkéntes és a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lakóházat is veszélyeztető lángokat.

Illusztráció (archív). Fotó: Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Az eset kapcsán Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy idén eddig jóval több szabadtéri tűzesethez riasztották vármegyénk tűzoltóit, mint az előző év azonos időszakában. Tavaly május elejéig ugyanis 49 ilyen esetnél volt szükség tűzoltói beavatkozásra, ami összesen 97 hektárnyi területet érintett, idén pedig, a múlt hét közepéig 63 szabadtéri tűzesethez vonultak tűzoltók, de mindössze kilenc hektárnyi területen csaptak fel lángok.

Ez a nagy különbség azt mutatja, hogy idén jóval többször kisebb kiterjedésű szabadtéri tüzekhez riasztották őket. Ebbe a körbe tartozik, hogy valaki nem tudta kordában tartani az általa gyújtott tüzet, például a kerti hulladék égetése közben, de az is, ha valaki látva a füstöt, jó szándékból bejelentést tett.

A szabadtéri égetésnek komoly szabályai vannak

Köves Péter azonban kiemelte, hogy a szabadtéri égetésnek komoly szabályai vannak. Először is belterületen ez csak ott engedélyezett, ahol azt önkormányzati rendeletben szabályozzák, és csak az abban foglaltak szerint végezhető a tevékenység. Ezért mindig érdemes előbb tájékozódni az adott önkormányzatnál. Amennyiben lehetséges a tűzgyújtás, csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát még könnyen kontrollálni lehet, de még ekkor sem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Már a tűzgyújtás időpontjában álljon rendelkezésre oltásához szükséges eszköz, amely lehet akár vödörben, hordóban lévő víz, vagy a kerti locsolótömlő. Egy lapát segítségével könnyen kialakítható a földtakarás, megszüntethető a parázslás. Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni, megakadályozva a továbbterjedést.

A szabadtéren keletkező tüzek másik gyakori oka az eldobott cigarettacsikk. Ami nemcsak szemetelés, hanem gondatlanság is. Emellett azt is érdemes figyelemmel kísérni, hogy nincs-e érvényben tűzgyújtási tilalom. Ez a katasztrófavédelem főoldalán könnyen megtalálható, és az Erdotuz.hu oldal további információkkal is szolgál a témában.