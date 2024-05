Bonyhád volt a helyszíne idén a vármegyei Flórián napnak, mivel ebben az évben ünnepli alakulásának 150. évfordulóját a város önkéntes tűzoltó egyesülete. Reggel már az Alisca Brass Band térzenéje hangolta az érdeklődőket az ünnepségre, majd nem sokkal később azok is hallhattak a rendezvényről, akik távolabb voltak annak helyszínétől, a művelődési központtól. Önkéntes egyesületek tűzoltóautói vonultak fel ugyanis a város utcáin, hangos szirénaszóval. A parkolóba visszatérő járműveket – köztük néhány éltesebb darabot – kicsik és nagyok egyaránt nagy érdeklődéssel szemléltek aztán. Emellett füstsátor és a tűzmegelőzési bizottság standja várta a családokat.

Fotó: Makovics Kornél

A múlt nagyjait méltatták és a jelen tűzoltóit ünnepelték

A jeles évforduló kapcsán kiállítás is nyílt a művelődési központban, ahol az ünnepi állománygyűlést tartották. Elsőként Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt. Felidézte, hogy gróf Széchenyi Ödönnek köszönhető hazánk szervezett tűzvédelme, és indíttatására sorra alakultak meg az önkéntes szervezetek az 1870-es, 1880-as években. Méltatta a tűzoltókat, legyenek akár hivatásosak, akár önkéntesek, és arról is beszélt, hogy a kormány évről évre nagyobb keretösszeget fordít a civil szervezetek támogatására, így az önkéntes tűzoltó egyesületekre is.

Filóné Ferencz Ibolya polgármester beszédében kiemelte, hogy városvezetőként büszke rá, hogy számos olyan civil szervezet tevékenykedik Bonyhádon, amely több évtizedes múltra tekint vissza, köztük a 150 éves önkéntes tűzoltó egyesület, amely ahogy eddig, úgy eztán is számíthat az önkormányzat támogatására.

Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója szintén a dicső múlt nagyjait állította pozitív példaként a jelenlévők elé. Mint mondta, örömmel tölti el, hogy Széchenyi csodás hagyatékának vármegyénk hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltói méltó utódai. „A szolgálat nem hőstett, hanem választott hivatás” – idézte.

Az ünnepségen beszédet mondott Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület elnöke is. Megköszönte mindazok tevékenységét, akik támogatták az egyesület működését és lehetőséget biztosítanak a jövő feltörekvő tűzoltó nemzedékének is. Folkmann Norbert, a bonyhádi önkéntes tűzoltók parancsnoka az egyesület történetének mérföldköveit mutatta be vetített fényképek segítségével, illetve köszönetét fejezte ki a támogatóknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kivetítőn bemutatott diasorozat Hamutiprók címmel, nyomtatott formában is megjelenhessen.

Elismeréseket adtak át az arra érdemeseknek

Az ünnepi állománygyűlésen elismeréseket is átadtak. A Magyar Tűzoltó Szövetség Elnöke gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet adományozott Csányi Imrének, a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának és Szent Flórián emlékérmet Hollósi Tibornak, a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség titkárának, valamint Schreiner Istvánnak, az Atomerőmű Tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési vezetőnek, a Szent Flórián Alapítvány ellenőrzési bizottság elnökének.

A Tolna Vármegyei Tűzoltószövetség Díszérmet adományozott Lipinka Zsoltnak, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület titkárának, emlékplakettet Ábrahám Sándor tűzoltó alezredesnek, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletvezetőjének, Krausz Istvánnak, a Bölcske Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának, Schnetz Gyulának, a Nagymányok Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségi tagjának, Berek Józsefnek, a Nagymányok Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségi tagjának és Macher Tibornak, a Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokhelyettesének. Dísztárgyat adományozott Neiczer Tamás tűzoltó századosnak, a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokhelyettesének, Szauer Szabolcs tűzoltó törzszászlósnak, a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelőjének, Pázmány Zoltán Péter tűzoltó őrmesternek, a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelőjének, Kepics Lászlónak, az Atomerőmű Tűzoltóság gépkocsivezetőjének, különleges szerkezelőjének, Jantner Gábor Jánosnak, az Atomerőmű Tűzoltóság gépkocsivezetőjének, különleges szerkezelőjének, Farkas Józsefnek, az Atomerőmű Tűzoltóság szerparancsnokának, Petrovics Istvánnak, a Bölcske Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának, Szabó Balázsnak, a Dunaszentgyörgy Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának, Szalai Ákosnak, a Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának, Szalai Tibornak, a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának, Blatt Ferencnek, a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának, Lantosné Dimén Anitának, a Tevel Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának, Amma Zoltánnak, a Tevel Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkárának, Éberhard Józsefnek, a Zomba Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának, valamint Illés Zsoltnak, a Zomba Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának.