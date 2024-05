A bíróság most ítélte el a sofőrt. Azt mondta, mindent megbánt, és szörnyen sajnálja a történteket, ha tehetné, visszaforgatná az idő kerekét. Az áldozat leszállás közben esett be a busz alá, a vádlott ezt követően ment át az asszonyon. A férfi most azt mondta portálunknak, az ő élete is tönkrement.

A bíróság tárgyalásról készített hosszabb riportunkkal később jelentkezünk.