Őszintén bánja, amit tett

A vádlott az utolsó szó jogán annyit mondott, hogy sajnálja a történteket, és nagyon megbánta a tettét. A Szekszárdi Törvényszék bűnösnek mondta ki halált okozó testi sértés bűntettében, és 3 év 3 hónap börtönbüntetésre, valamint négy év közügyektől eltiltásra ítélte, illetve a bűnügyi költségek megfizetésére kötelezte. A bíró enyhítő körülményként vette figyelembe a részletes, tényfeltáró beismerést, az őszinte megbánást, azt hogy a halált okozó sérülést ugyan a vádlott okozta, de a halál bekövetkeztében a sértett keringési, tüdő és máj problémái is közrejátszottak, valamint azt is, hogy egy kiskorú gyermeket kell eltartania. Súlyosító körülményként értékelte a garázda elkövetési módot és azt is, hogy a vádlott az esetet megelőző egy éven belül ittas vezetés miatt már volt büntetve.

Fotó: Denes Martonfai

A tettek nem maradnak következmények nélkül

Indoklásában a bíró úgy fogalmazott, hogy szerencsétlenül játszottak össze a körülmények, de azok a vádlott magatartásából indultak. A büntetésnek azonban nem az a célja, hogy ellehetetlenítse a vádlott életét, hanem annak elérése, hogy a jövőben ne kövessen el hasonlót. Továbbá azt üzeni a társadalom többi tagjának, hogy a tettek nem maradnak következmények nélkül. Hozzátette ugyanakkor, hogy az élet büntetését nem lehet években mérni. A vádlottnak élete végéig azzal a tudattal kell élnie, hogy felelős egy másik ember haláláért.