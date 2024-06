Március 31-én tett bejelentést a szekszárdi sportcsarnok üzemeltetője ismeretlen tettes ellen, aki az éjszaka folyamán az intézmény több helyiségébe betört, kutatott és ellopott 1 millió forint körüli összeget, két mobiltelefont és egy kamerát.

A szekszárdi zsaruk szemlét tartottak, majd adatgyűjtésbe kezdtek. Hamarosan felmerült egy – a városban élő, de bejelentett lakcímmel nem rendelkező – fiatalember, mint lehetséges elkövető. A beszerzett bizonyítékok, köztük a szakértői vélemény alátámasztották a gyanút, hogy valóban a betöréskor még 19 éves fiú lehet a tettes. Mivel korábbi tartózkodási helyein nem találták, elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Június 25-én vonattal akart elutazni Pörbölyről, akkor fogták el, majd őrizetbe vették. A betöréssel kapcsolatban beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy több helyiségbe betört, ahonnan ételt, pénzt és műszaki cikkeket vett magához. Még akkor éjjel taxival Pécsre utazott, majd onnan Pestre. Időközben volt már Szekszárdon is, a lopott pénzt azóta felélte. Elismerte, hogy tavasszal a vármegyeszékhelyen bement egy társasházba is, ahol feltört egy tárolót. A nyomok alapján ott is kutatott, de nem vitt el semmit.

A szekszárdi rendőrök kezdeményezték letartóztatását.