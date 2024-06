Április elején tett feljelentést egy dalmandi férfi ismeretlen tettes ellen, aki a bekerített udvarán álló, csukott, de nem zárt melléképületből szerszámokat vitt el 10 000 forint értékben.

Pár héten belül még ketten tettek feljelentést a községből, mert egy hívatlan látogató őket is megkárosította. Egyiküknél a nyitott kiskapun és a bejárati ajtón jutott be a házba, majd egy pénztárcából elvett 7000 forintot. A másik sértett kára közel 50 000 forint. Hozzá a tettes a bezáratlan kapun jutott az udvarba, majd a szintén be nem zárt melléképületből elvitte a benzinmotoros fűkaszát.

A dombóvári nyomozók rövid időn belül eljutottak egy helyi férfihoz, aki kihallgatása során beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy az első esetben munkavégzés miatt járt a melléképületben, a ház tulajdonosa füvet vágatott vele. Amikor elrakta a fűnyírót, meglátta a szerszámokat. Akkor gondolta ki, hogy ellopja és értékesíti azokat. A másik két háznál az csábította el, hogy az ajtókat nem zárták be, így könnyen bejuthatott mindkét udvarba. Időközben az elcsent pénzt, valamint a szerszámok eladásából származó összegeket is felélte. A meggyanúsított férfinak háromrendbeli lopás vétség miatt kell felelnie.

A napokban a Dombóvári Rendőrkapitányságon befejezték az eljárást, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.